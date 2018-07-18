Sporda şiddete hayır

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin gerçekleştirilen istişare toplantısında turuncu yeşilli takımı temsil etti

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Sporda şiddete hayır
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve 18 Süper Lig kulübünün temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilgili yasada yapılacak değişikliklerle ilgili kulüplerin ve katılımcıların görüş ve önerileri ele alındı. Kanunla ilgili son rötuşların yapıldığı toplantının amacının ‘sahalardan şiddetin arındırılması’ olduğu açıklandı.

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