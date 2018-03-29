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Sporda hile istifa getirdi

Avustralya Kriket Milli Takımı'nın antrenörü Darren Lehmann, oyuncularının maçta hile yaptıklarını itiraf etmesinin ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı

Sporda hile istifa getirdi

Avustralya Kriket Milli Takımı'nın antrenörü Darren Lehmann, oyuncularının maçta hile yaptıklarını itiraf etmesinin ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı

29 Mart 2018 Perşembe 20:30
Sporda hile istifa getirdi
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BASIN toplantısı düzenleyen 48 yaşındaki Avustralyalı antrenör,  skandalın sorumluluğunu üstlendiğini ve takımının Güney Afrika ile oynayacağı  serinin son maçının ardından istifa edeceğini duyurdu.
 
Hile skandalı, krikette milli takımlar arasında seri halinde oynanan  en önemli organizasyon "Test Maçları" sırasında yaşandı. Güney Afrika ile  Avustralya arasında geçen hafta sonu yapılan serinin üçüncü maçında,  Avustralya'da forma giyen Cameron Bancroft'un topa sıvı bir madde sürmesi,  hakemler tarafından fark edilmemesine rağmen kameralara yansıdı.
 
Olay hakkında soruşturma açan Avustralya Kriket Federasyonu, karşı  takımın defansta topu karşılamasını zorlaştırmak amacıyla Bancroft'un  topa  yapışkan bir madde sürerek hile yaptığını itiraf ettiğini duyurdu.
 
Basın toplantısı düzenleyen Bancroft ise takım arkadaşları kaptan  Steve Smith ve David Warner ile bu hileyi ortaklaşa organize ettiklerini söyledi.  İtirafın ardından federasyon, Smith ve Warner'a bir yıl, Bancroft'a ise 9 ay  spordan men cezası verirken, olaydan haberi olmadığı gerekçesiyle antrenör  Lehmann'a ceza vermedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Kriket Milli Takımı
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