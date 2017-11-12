VODAFONE39. İstanbul Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Maratonun üst seviyelere taşınması ve spora verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da bu köprüde destan yazan halkımıza teşekkür ediyoruz. Büyüyen, gelişen, sporda başarılı olan güçlü bir Türkiye istiyoruz. Gençlerimize ve milletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, maratonun bu yılki sloganının, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" olduğunu anımsatarak,



"Geçen yıl kahraman şehitlerimiz için, ondan önceki yıl da kadına şiddete hayır demek için koşmuştuk. Bu maratonun organizasyonlarında görev almış birisiyim. 1994'te başladık. Dolasıyla gerekli organizasyonlar yapılmış. Belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'u seviyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a da görevinde başarılar diliyoruz. O da bu organizasyonda desteğini sürdürüyor."

diye konuştu.



İstanbul'un marka bir şehir olduğunu dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:



"Altın kategoride yer alan ve Asya'dan Avrupa'ya geçilen tek maraton özelliği taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul bunu organize ediyor. Boğaz manzarasını, köprü üstünde fotoğraf çektirmeyi, nostalji yaşamayı, insanlarla beraber yürümeyi önemli buluyorum. Halkımızın yürümesi ve spor yapması lazım, genç bir nüfusumuz var. Spor, yaptıkça, hareket ettikçe daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunuyor. Sporu tabana yaymak için bu çok önemli."



Uysal: "Çocuklarımızın geleceği için koştuk"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal daorganizasyona her sene daha çok katılımın gerçekleştiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"İnşallah bundan sonra daha da kalabalıklaşarak devam eder. Organizasyon güzel bir havada yapıldı. Bu sene herhalde rekor; toplamda 125 bin civarında sporcumuz katıldı. İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Bu sene çocuklarımızın geleceği için koştuk. Çocuklarımız demek, kendi geleceğimiz, İstanbulumuzun ve ülkemizin geleceği demek. Bu sene halk koşusuna 100 bin katılım oldu. 25 bin de profesyonel sporcu yarıştı. Gayet coşkulu ve gayet güzel bir katılım var. İstanbullular çok ilgi gösterdi. İnşallah bu şekilde geleceğimize sahip çıkarız ve güçlü Türkiyemize kavuşuruz."

