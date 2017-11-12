Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
13 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
13 Kasım 2017 Alanya- Antalya...
Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı
Çağ atlamaya çok az kaldı
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
banner468

'Sporda başarılı olan güçlü bir Türkiye istiyoruz'

Vodafone 39. İstanbul Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, büyüyen, gelişen ve sporda başarılı olan güçlü bir Türkiye istediklerini söyledi

'Sporda başarılı olan güçlü bir Türkiye istiyoruz'

Vodafone 39. İstanbul Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, büyüyen, gelişen ve sporda başarılı olan güçlü bir Türkiye istediklerini söyledi

12 Kasım 2017 Pazar 19:09
'Sporda başarılı olan güçlü bir Türkiye istiyoruz'
banner404

VODAFONE39. İstanbul Maratonu kapsamındaki halk koşusuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Maratonun üst seviyelere taşınması ve spora verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da bu köprüde destan yazan halkımıza teşekkür ediyoruz. Büyüyen, gelişen, sporda başarılı olan güçlü bir Türkiye istiyoruz. Gençlerimize ve milletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Osman Aşkın Bak, maratonun bu yılki sloganının, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" olduğunu anımsatarak,
 
"Geçen yıl kahraman şehitlerimiz için, ondan önceki yıl da kadına şiddete hayır demek için koşmuştuk. Bu maratonun organizasyonlarında görev almış birisiyim. 1994'te başladık. Dolasıyla gerekli organizasyonlar yapılmış. Belediye başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'u seviyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a da görevinde başarılar diliyoruz. O da bu organizasyonda desteğini sürdürüyor."
diye konuştu.
 
İstanbul'un marka bir şehir olduğunu dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:
 
"Altın kategoride yer alan ve Asya'dan Avrupa'ya geçilen tek maraton özelliği taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul bunu organize ediyor. Boğaz manzarasını, köprü üstünde fotoğraf çektirmeyi, nostalji yaşamayı, insanlarla beraber yürümeyi önemli buluyorum. Halkımızın yürümesi ve spor yapması lazım, genç bir nüfusumuz var. Spor, yaptıkça, hareket ettikçe daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunuyor. Sporu tabana yaymak için bu çok önemli."
 
Uysal: "Çocuklarımızın geleceği için koştuk"
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal daorganizasyona her sene daha çok katılımın gerçekleştiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
 
"İnşallah bundan sonra daha da kalabalıklaşarak devam eder. Organizasyon güzel bir havada yapıldı. Bu sene herhalde rekor; toplamda 125 bin civarında sporcumuz katıldı. İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Bu sene çocuklarımızın geleceği için koştuk. Çocuklarımız demek, kendi geleceğimiz, İstanbulumuzun ve ülkemizin geleceği demek. Bu sene halk koşusuna 100 bin katılım oldu. 25 bin de profesyonel sporcu yarıştı. Gayet coşkulu ve gayet güzel bir katılım var. İstanbullular çok ilgi gösterdi. İnşallah bu şekilde geleceğimize sahip çıkarız ve güçlü Türkiyemize kavuşuruz."
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Vodafone 39. İstanbul Maratonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor
F.Bahçe'yi Wilbekin yıktı
F.Bahçe'yi Wilbekin yıktı
Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi!
Futbolcularla taraftarlar birbirine girdi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim