RİNGDE rakipleriyle kıyasıya mücadele eden sporcularımızdan Hatice Başaran ikinci, Miray Demir üçüncü, Teslime Beyza Ertunga üçüncü ve Sude Yiğit ise kendi kategorisinde ikinci oldu. Hatice Başaran ile Sude Yiğit önümüzdeki aylarda yapılacak Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazanırken, Teslime Beyza Ertunga ile Miray Demir de Antalya'da yapılacak EMP GAP Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, başarılı sporcuları ve antrenör Esin Aslan'ı kutlayarak, "Göğsümüzü bir kez daha kabartan sporcularımızla gurur duyduk" dedi.