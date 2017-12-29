Sporcu Ahmet Arslan Alanya Ultra Maratonu'nu anlattı

Toygar DİM

DÜNYA ve Avrupa birincilikleri bulunan Alanya’nın dağ koşusu sporcusu Ahmet Arslan, 2017’de yapılan ultra maraton koşusunda destek aldığı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti ve 2018 projesini sundu. ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Arslan’ın, Alanya’yı dünya çapında temsil ettiği için destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Dahaoğlu, “Dağ koşusu yarışları dünya genelinde popülaritesini giderek arttırmaya başladı. Biz de Alanya olarak bu yarışlarda adımızı duyurmak ve markalaşmak istiyoruz. Bu sebeple sporcumuz ve organizasyon Alanya Ultra Trail 2018’i yaklaşık 21 uluslararası fuarda duyuracağız” dedi. Arslan ise ziyaretinde şu bilgileri verdi:

‘ALANYA PARKURU SÜRPRİZLERLE DOLU’

Alanya Ultra Trail ilk defa geçtiğimiz mart ayında ultra maratonculara, sporseverlere ‘Merhaba’ demişti. Sporcular, Alanya’nın harika doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve zorlu dağlarında hem yarış koşup hem de şehrin birçok yönünü koşar adım keşfetmişlerdi. Bu yarışı sadece bir koşu yarışı olarak değil, farklı tarzdan bir şehir gezisi olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışan sporcular yarış parkurlarını ve Alanya’yı çok beğenmişlerdi. Birçok sporcu ‘Zor parkurdu ama koştuğumuz en keyifli, en heyecan dolu, sürprizleri bitmeyen yarış parkuruydu’ diyerek görüşlerini belirtmişlerdi.

‘HEDEF 500 SPORCU’

Geçtiğimiz yıl yaptığımız iyi başlangıcı daha da yukarı seviyelere çıkarmak, Alanya’da çok önemli bir ultra trail koşu markası yaratmak adına ‘Kısa kesme ultra olsun!’ sloganı ile 24-25 Mart 2018 tarihlerinde 2’nci defa sporseverleri ve ultra maratoncuları ağırlayacağız. Organizasyon kapsamında 66 kilometre, 45 kilometre, 21 kilometre ve 5 kilometrelik her seviyeden sporcuya hitap eden 4 farklı yarış bulunuyor.

2018 yılı için her alanda çok daha üst seviyede bir organizasyon gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 21 kilometre, 45 kilometre ve 66 kilometre mesafelerinde 350 olmak üzere 5 kilometre halk koşusu ile birlikte toplam 450-500 sporcuyu yarıştırmayı hedefliyoruz.

‘KAYITLAR BAŞLADI’

Ancak önümüzdeki organizasyon için asıl hedefimiz ülke genelinde önemli sayıda katılımcıya ulaşarak daha geniş sporcu kitlesiyle parkurlarımızı ve Alanya’nın güzelliklerini buluşturmak. Organizasyona katılan sporcuların yarışmadan keyif almasını sağlayarak mutlu bir şekilde ülke ve illerine dönmelerini hedefliyoruz. Organizasyona katılım için talepler başladı ve şu ana kadar 11 ülkeden 21’i yabancı 165 sporcu kayıt yaptırdı. Detaylı bilgi almak ve kayıt için www.alanyaultra.com web sayfamızı ziyaret edilebilir."