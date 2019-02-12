'Spor yapan öğrenci derse girmiş sayılacak'

EĞİTİMCİ kökenli olması ve ilerici görüşleri ile beğeni toplayan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eğitim ve spor alanında başlattığı yenilikleri memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Selçuk'un spor odaklı başlattığı projelerin son derece yerinde uygulamalar olduğunu söyledi. Yeni sistemle, sporla büyüyen bir nesil yetişeceğini ifade eden Erken, Bakan Selçuk’un, "Bir spora yetenekli olan ve bir spor kulübüne kayıt yaptıran çocuk, artık 'Spor mu yoksa ders mi' ikileminde kalmayacak. Çocuk öğleden sonraları büyük bir kulübün futbol okullarına kayıt olduğunda, oraya gitse de biz onu derste sayacağız" yönündeki açıklamasını son derece olumlu bulduğunu vurguladı.

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Özellikle okul dönemlerinde çocuk spora gelmek istese bile aileler derslerinden geri kalmasın diyerek pek de olumlu bakmıyorlardı. Oysa spor yapan çocuğun derslerde daha da başarılı olduğu bilimsel olarak bile kanıtlanmıştır. Sporun önemini ve gerekliliğini çocuklara aşılayabilirsek onlara daha sağlıklı bir geleceğin de kapılarını aralamış oluruz. Unutmayalım ki sporla çocuğu bilgisayar ve televizyondan da uzak tutmuş oluruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilki geçen yıl yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ni bugüne kadar yapılan en büyük altyapı atılımı olarak görüyorum. Bu projeyle çocuğun yeteneği ve eğilimi tespit edilmiş, hem de yetenekli olduğu alanda eğitim almış olacak" dedi.

'EĞİTİMİN RÜYA ÜLKESİ'

Dünyanın en şaşırtıcı eğitiminin uygulandığı Finlandiya’nın eğitimin rüya ülkesi olmaya devam ettiğine vurgu yapan Mehmet Erken, "Fin eğitim sisteminde çocuklar okulda 4-5 saat ders görüyorlar. Finli öğretmenler ve ebeveynler, matematik ve fen derslerindeki soyut kavramları öğrenmenin en iyi yolunun müzik, drama ve spor uygulamaları olduğunu düşünür. Fin okullarında spora bol bol yer vardır ama spor karşılaşmaları yapacak takımları yoktur. Rekabet ve üstünlük kazanmak, Fin kültüründe değer verilen bir şey değil" şeklinde konuştu.