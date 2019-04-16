Spor kenti Alanya'da bir ilk daha!

OCEANMAN Türkiye kurucu ortağı Abdurahman Açıkalın tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile düzenlenecek olan Oceanman Turkey yarışlarının basın toplantısı, Alanya Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda basına bilgi veren Abdrurrahman Açıkalın, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Antalya Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde ülkemizde ilk kez bu kadar kapsamlı uluslararası platformda gerçekleştirilecek olan dünyanın En Büyük Açık Su Yarışları Serisi Oceanman Yarışlarını Alanya’mızda gerçekleştiriyoruz. Oceanman Yarışlarında çocuklar arası kategorilerden başlayarak, takım, 1.5-5 ve 10 km mesafelerindeki yarışmalarda her yaştan ve seviyeden yüzücüler katılım sağlayacak" dedi.

'SPOR İLE MARKA DEĞERİ ARTIYOR'

Oceanman Türkiye kurucu ortağı Abdurahman Açıkalın, "Alanya, sporu vesile ederek marka değerini arttırmaya devam ediyor. Oceanman yarışlarına katılan sporcuların %67'si aileleriyle katılıyorlar. Dolayısıyla, Alanya, yarışma haftasında 2000’e yakın sporcuyu ve yakınını ağırlayacak. Dünya şampiyonasında derece almış sporcular da yarışa katılacak. 5 ve 10 km parkurunda sporcular, Keykubat Plajı’ndan başlayarak Kleopatra Plajı'na yüzerken, tarihi Alanya Kalesi’nin çevresini dönecekler. Parkur olarak Alanya Kalesi ve çevresini seçmemizin sebebi; dünyada benzerine ender rastlanan böylesine muhteşem bir doğaya sahip olması ve yüzmeyi vesile ederek, Alanya’nın uluslararası alanda ön plana çıkartılması. Organizasyon sonrasında 20 ülkeden gelen yarışmacıların 'Alanya'da ben bu parkurda yüzdüm' diyebilmeleri ise beklentilerimiz arasında" dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Her zaman söylediğim gibi Alanya, sporun başkentidir. Yılda 60’a yakın spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 13-14 tanesi uluslararası nitelikte. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan Oceanman Açık Su Yarışları’nın Alanya'da gerçekleştiriliyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Alanya’mızı hem ulusal hem de uluslararası alanda marka haline getiriyoruz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp gelecek yıllarda bunu katlayarak gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm Alanya halkını 11-12 Mayıs’ta yarışları izlemeye davet ediyorum" dedi.