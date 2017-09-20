Spor eğitimi başladı

ALANYA Kültür Merkezi'nde Akademisyen Dr. Erden Or tarafından " Sporda Etkinlik Yönetimi /Spor Müsabakalarında Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Beklentiler" konulu eğitim verildi. Seminere Alanya'da ve çevre ilçelerde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, eğitmenler, antrenörler ve vatandaşlar katıldı. Seminerde spor organizasyonunun amaçları, sporda organizasyon modelleri, spor organizasyonunun temel unsurları, spor organizasyonlarında beden eğitimi öğretmenlerinden beklentiler konularından bahsedildi. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, seminer sonunda verdiği bilgilerden dolayı Akademisyen Dr. Erden Or'a Alanya ipeğinden tablo hediye etti.

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