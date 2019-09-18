Sponsor takipte

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un isim sponsoru olan Aytemiz Akaryakıt'ın Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, turuncu yeşilli takımın Fenerbahçe'yi dize getirdiği dev mücadeleyi Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki yerini alarak izledi. Alanyaspor'un 3-1 kazandığı maç sonrası büyük bir coşku yaşayan Yazar, turuncu yeşilli takımın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Aytemiz olarak Alanyaspor ile her zaman işbirliklerinin devam edeceğini söyleyen Yakup Yazar, "Aytemiz Alanyaspor bu sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Ligde 4'de 4 yaparak 12 puanla zirveye yerleşti. Bu, gerçekten de büyük bir başarının eseri. Temsilcimizle 3 yıldır süren bir isim sponsorluğu anlaşmamız var. Alanyaspor hem kendi marka değerini, hem de bizim marka değerimizi her geçen gün daha da yukarılara taşıyor. Bizler de onların başarıları ile gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu işbirliğimiz devam edecek, hem Alanyaspor'a, hem firmamıza, hem de ülke futboluna katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.