TENİSTE Türkiye’nin en önemli duayenlerinden biri olarak kabul gören gazeteci ve spiker Fahri İkiler hayatını kaybetti.



Tenis Federasyonu’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;



“Teniste Türkiye’nin en önemli duayenlerinden biri olarak kabul gören gazeteci ve spiker Fahri İkiler’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



30 yılı aşan meslek yaşamında Türk spor yayıncılığında unutulmaz izler bırakan İkiler’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tenis camiasına başsağlığı diliyoruz.



Türkiye Tenis Federasyonu”