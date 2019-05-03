Sparta Prag da açıkladı! Josef Sural...

ALANYASPOR, Süper Lig’in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile yapılması planlanan maç için yaptığı erteleme talebinden vazgeçmişti. Futbolcuların isteğiyle geri alınan erteleme talebinin ardından gözler maça çevrildi.

Takım kaptanlarından Efecan Karaca, “Sural kardeşimiz için sahada olacağız” derken yönetim de önemli bir çağrıda bulundu. Konyaspor’la oynanacak olan kritik maçtan elde edilecek tüm gelirlerin Sural’in ailesine verilmesini kararlaştıran yönetim, tribünlerin dolması için çağrıda bulundu.

Sözleşmesi ödenecek

Sural’in daha önce formasını giydiği Sparta Prag’dan da benzer bir adım geldi. Çek temsilcisi Banik Ostrava ile yarın oynayacağı karşılaşmanın tüm gelirlerini Sural’in ailesine bağışlayacak. Aytemiz Alanyaspor devre arasında 2.5 yıllık kontrat yaptığı Sural’in sözleşmesinin tamamını ödeme konusunda da karar almıştı.