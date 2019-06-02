Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel kararını verdi

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve durumunun ne olacağı merak edilen Volkan Demirel, 1 yıl daha takımda kalarak dördüncü yıldız için mücadele etmek istiyor.

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel kararını verdi
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FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel de, diğer futbolcular gibi beklemeye geçti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, "1 yıl daha kalsın. Takıma ağabeylik yapsın" önerisinde bulunduğu tecrübeli eldiven de, hocası ile aynı görüşte. Yakın çevresine konuşan Volkan "Fenerbahçelilik benim yaşam tarzım. Ancak henüz 4. yıldızı göğsümüze takamadık. Kısaca ben Sarı-Lacivertli formaya hizmetimi henüz tamamlamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle 1 yıl daha kalıp, başarıda pay sahibi olmak istiyorum" dediği öğrenildi. Kaptan, Madrid'te olan sportif direktör Damien Comolli'den çağrı bekliyor.

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