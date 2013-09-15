Sözleşme yeniledi

Cristiano Ronaldo, sonunda Real Madrid ile anlaştı. Portekizli, bu anlaşma sonrasında yıllık 17 milyon euro kazanacak

CRISTIANO Ronaldo, TSİ 14: 45'de Real Madrid ile olan kontratını yenileyecek. Santiago Bernabéu stadında gerçekleştirilecek imza töreniyle Portekizli yıldız oyuncu, sezonda 17 milyon euro (Yaklaşık 46 milyon TL) kazanacak.



REAL MADRİD ELİNİ ÇABUK TUTTU



Real Madrid kontratla alakalı açıklama yapmazken, İspanyol spor gazetesi Marca'ya göre kontrat 2018 yılına kadar geçerli olacak. İspanyol kulüp, Ronaldo'yla 2015 yılına kadar geçerli olan kontratın bitmesini beklemeden kontratı yenilemeyi tercih etti.



MESSI'Yİ SOLLADI



Ronaldo, en büyük rakibi Barcelonalı yıldız Messi'den sezon başı 1 milyon euro daha fazla kazanacak.



Cihan Haber Ajansı

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