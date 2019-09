Sözleşme detayları ortaya çıktı! Dudak uçuklatan ücret

YAKLAŞIK 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı. Monaco'dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon euro maaş alacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı yıllık 7.5 milyon euroya çıkabilir.

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA

Akşam'ın haberine göre; "Süper Lig'de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi" organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koyduran Falcao'nun 5 milyon euroluk maaşın haricinde elde edilecek başarılara göre 4 milyon euro da 'bonus' alma ihtimali olduğu öğrenildi.

İşte Radamel Falcao'nun sözleşmesindeki önemli detaylar:

2 milyon peşin, 3 milyon euro 10 taksitle ödenecek. Toplam 5 milyon euro

Falcao sezon başına 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro. Toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon euro.

UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin euro.

Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda Falcao'ya 200 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 700 bin euro ödenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da 200 bin euro, çeyrek finalde 300 bin euro, yarı finalde 400 bin euro, şampiyonlukta 4 milyon euro ödeme yapılacak.

TEK TARAFLI FESHETME HAKKI

Bu maddelerin dışında Galatasaray Kulübü Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.