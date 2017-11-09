Sözen'e Alanyaspor forması

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i ziyaret ederek, Aytemiz Alanyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında pazar günü saat 14.00'de oynanacak hazırlık maçı için Manavgat Atatürk Stadı'nı tahsis etmesinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Sözen ise Aytemiz Alanyaspor ile gurur duyduklarını ve stadın her zaman tahsis etmeye hazır olduklarını ifade etti. Manavgatspor'un geleceği konusunda da görüş alışverişi yapılan ziyaret sonunda başkan Çavuşoğlu, belediye başkanı Sözen'e üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti.