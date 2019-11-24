Söz taraftarda: Alanyaspor - Göztepe maçı bugün

Cemali AYGIR

SÜPER Lig'e verilen milli aranın ardından ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 12. hafta maçında Göztepe ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, bugün tek antrenman yaparak çalışmalarını tamamlayacak ve kampa girerek bugünkü maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin zirvesini ve altını yakından ilgilendiren maç öncesi temsilcimizde sakatlıkları devam eden Lokman Gör, Juanfran, Tayfur Bingöl ve cezalı olan NSakala ile Fernandes forma giyemeyecek. Göztepe'de ise sakatlıkları süren Antre Poko ve Hüseyin Bulut ile cezalı olan Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.

STADYUM DOLMALI

Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak olan bu önemli mücadelede, turuncu yeşilli taraftarlara da büyük iş düşecek. Karşılaşmanın Pazar günü saat 16.30'da olması stadyumun dolması beklentilerini yüksek tutarken, Alanyaspor yönetiminin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere bileti ücretsiz yapmasının da ilgiyi arttırması bekleniyor. Taraftarlara bir çağrıda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Göztepe'yi kendi evimizde yenerek 3 puanı alan taraf olacağız. Taraftarlarımızdan ricam, maça gelsinler ve takımlarını sonuna kadar desteklesinler. Bu maç bizim olacak" dedi.