Soyunma odasında şok hareket

TRABZONSPOR'UN flaş transferi, soyunma odası nda yaptığı hareket le herkesi şaşırttı.Karabük maçında ilk yarıda gösterdiği olumsuz performansa sinirlenen yıldız futbolcu öfkesini soyunma odasında tekmeliklerini fırlatarak çıkardı.Erkan'ın kötü oyunu karşılaşmanın ikinci devresinde devam ederken tecrübeli oyuncu zaman tribünlerin de hedefi oldu. Islıklanan Erkan'ı Yanal, 80'de kenara aldı. Kaynak:fanatik

TRABZONSPOR'UN flaş transferi, soyunma odası nda yaptığı hareket le herkesi şaşırttı.Karabük maçında ilk yarıda gösterdiği olumsuz performansa sinirlenen yıldız futbolcu öfkesini soyunma odasında tekmeliklerini fırlatarak çıkardı.Erkan'ın kötü oyunu karşılaşmanın ikinci devresinde devam ederken tecrübeli oyuncu zaman tribünlerin de hedefi oldu. Islıklanan Erkan'ı Yanal, 80'de kenara aldı. Kaynak:fanatik

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