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Souza, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi

Konuğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Josef de Souza maçın ardından açıklamalarda bulundu. Josef, "Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı" dedi

Souza, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi

Konuğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Josef de Souza maçın ardından açıklamalarda bulundu. Josef, "Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı" dedi

24 Eylül 2017 Pazar 08:47
Souza, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi
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BEŞİKTAŞ galibiyetinin ardından konuşan Fenerbahçeli Josef de Souza, “Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı” dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı. Özgüvenimizi arttırma adına önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir maçı geride bıraktık. İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda belki de istediklerimizi yapamadık gibi gözüktü ama kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız da mutlu. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
SouzaBeşiktaşJosef
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