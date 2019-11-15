'Sorunları ringde çözüyoruz'

ÇOCUKLARINI spora yönlendirmek için gittikleri salonda dövüş sporuna ilgi duyan Alim Atakan Canseven, 4 yıl önce muay thai branşına başladı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Canseven, daha sonra eşi, 2 çocuğunun annesi Hasibe Canseven ile çalışmalara devam etti. 4 yıl boyunca haftanın 5 günü antrenman yapan çift, 25-27 Ekim'de Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'na katıldı. İlk defa ringe çıkmanın heyecanını yaşayan Canseven çiftinin, şampiyonada yer alan 130 sporcu arasında tek karı-koca olması dikkati çekti. Şampiyonada Atakan Canseven 95 kiloda, Hasibe Canseven ise 85 kiloda Türkiye ikinciliği kazandı. İlk defa katıldıkları şampiyonada gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşayan Canseven çifti, 11-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'na katılma şansı yakaladı. Şampiyona hazırlıklarına ara vermeden devam eden Canseven çifti, milli formayı ilk kez giymeyi hayal ettikleri Avrupa Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyor. Evde eşiyle hiç tartışmadıklarını da anlatan Atakan Canseven, sorunları, gerilimleri ringe taşıyarak, spor kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını söyledi.