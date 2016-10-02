Song yoğun bakımda

Fransız ve Kamerun basınında yer alan haberlere göre bugün kısmı felç geçiren ve hastaneye kaldırılan futbolcu yoğun bakıma alındı.
Beyin kanaması geçirdiği söylenen futbolcunun durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o' da milli takımdan eski takım arkadaşı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
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