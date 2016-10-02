Song yoğun bakımda

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen Kamerunlu futbol efsanesi Rigobert Song felç geçirdi ve hastanede yoğun bakıma alındı

GALATASARAY ve Trabzonspor formaları da giyen Kamerun Milli Takımı'nın eski kaptanıRigobert Song felç geçirdi.

Fransız ve Kamerun basınında yer alan haberlere göre bugün kısmı felç geçiren ve hastaneye kaldırılan futbolcu yoğun bakıma alındı.

Beyin kanaması geçirdiği söylenen futbolcunun durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o' da milli takımdan eski takım arkadaşı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.