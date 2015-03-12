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Son toplantısı oldu

Kaymakam Erhan Özdemir, Isparta Vali Yardımcılığı görevine atandığını öğrenmeden önce son toplantısını İlçe Spor Güvenlik Kurulu ile yaptı. "Alanyaspor'u Süper Lig'e çıkaralım, mülki amir olarak bunun için maddi ve manevi gerekeni yapmaya hazırım" dedi

Son toplantısı oldu

Kaymakam Erhan Özdemir, Isparta Vali Yardımcılığı görevine atandığını öğrenmeden önce son toplantısını İlçe Spor Güvenlik Kurulu ile yaptı. "Alanyaspor'u Süper Lig'e çıkaralım, mülki amir olarak bunun için maddi ve manevi gerekeni yapmaya hazırım" dedi

12 Mart 2015 Perşembe 14:23
Son toplantısı oldu
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KAYMAKAM Erhan Özdemir Isparta Valil Yardımcılığı görevine atandığını öğrenmeden önce son toplantısını İlçe Spor Güvenlik kurulu ile yaptı. "Alanyaspor'u Süper Lig'e çıkaralım, mülki amir olarak bunun için maddi ve manevi gerekeni yapmaya hazırım" dedi. Toplantıya Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Jandarma Komutanı Alper Çetinkaya, spordan sorumlu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kula, daire amirleri, Alanyaspor Kulübü yöneticileri ve taraftar grubu temsilcileri katıldı. Özdemir toplantıda yaptığı konuşmada, "PTT 1. Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları gerçekten süper lige çıkma yoluna baş koymuşssa Kaymakam olarak ben de her hafta yönetim kurulu ile toplantılar yapmaya, daha önce olduğu gibi maddi ve manevi ne gerekiyorsa birlikte çalışmaya hazırım. Şampiyonluk öyle hadi olalım demekle olmaz. Bu manada maddi ve manevi yapılması gerekenler var. Mülki amir olarak bunları yapmaya hazırım. Bu haftadan itibaren başlayalım" dedi. Toplantıda ayrıca otopark 
alanlarının genişletilmesi, halk otobüslerinin maç günleri stadyuma kadar gitmeleri ve stadyumda küfür ve kötü tezahüratın önlenmesi konusunda tedbirler alınması karara bağlandı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:35
Anahtar Kelimeler:
Mülki AmirSüper LigIlçe Spor Güvenlik KuruluIsparta ValiliğiÖzdemirKaymakam
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