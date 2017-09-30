Son sözü Maicon söyledi

GALATASARAY'IN bu sezon defans hattına transfer ettiği Maicon, savunmanın yanında hücum olarak da takımına katkı vermeye devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kardemir Karabükspor maçının 22. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti. 90+1. dakikada yine sahneye çıkan başarılı defans oyuncusu, skor 2-2 iken takımının galibiyet golünü attı.
Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’in ikinci haftasında Osmanlıspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.
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