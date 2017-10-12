Son şampiyon son çeyrekte sustu

THY Euroleague’in 1. haftasında İspanya'da Malaga deplasmanına çıkan Sarı-Lacivertliler ilk 3 çeyrekte çok iyi bir oyun sergilerken son çeyrekte skor üretmekte zorlanarak 76-70 mağlup ayrıldı.
1. Periyot
Unicaja Malaga 20-20 Fenerbahçe Doğuş
DEVRE
Unicaja Malaga 36-41 Fenerbahçe Doğuş
3. Periyot
Unicaja Malaga 50-57 Fenerbahçe Doğuş
MAÇ SONUCU
Unicaja Malaga 68-67 Fenerbahçe Doğuş
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.