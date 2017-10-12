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Son şampiyon son çeyrekte sustu

THY Euroleague’in 1. haftasında son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Malaga deplasmanından mağlup ayrıldı

Son şampiyon son çeyrekte sustu

THY Euroleague’in 1. haftasında son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Malaga deplasmanından mağlup ayrıldı

12 Ekim 2017 Perşembe 23:59
Son şampiyon son çeyrekte sustu
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THY Euroleague’in 1. haftasında İspanya'da Malaga deplasmanına çıkan Sarı-Lacivertliler ilk 3 çeyrekte çok iyi bir oyun sergilerken son çeyrekte skor üretmekte zorlanarak 76-70 mağlup ayrıldı.

1. Periyot
 
Unicaja Malaga 20-20 Fenerbahçe Doğuş
 
DEVRE
 
Unicaja Malaga 36-41 Fenerbahçe Doğuş
 
3. Periyot
 
Unicaja Malaga 50-57 Fenerbahçe Doğuş
 
MAÇ SONUCU
 
Unicaja Malaga 68-67 Fenerbahçe Doğuş
 

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague
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