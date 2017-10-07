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Son şampiyon kaldığı yerden…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017/2018 Sezonu açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 80-63 mağlup etti

Son şampiyon kaldığı yerden…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017/2018 Sezonu açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 80-63 mağlup etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 21:43
Son şampiyon kaldığı yerden…
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ÜLKER Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleye iki takımın da peş peşe kaydettiği sayılarla başlandı. Banvit’in 7-6 öne geçtiği bölümden sonra ev sahibi ekip baskı kurdu. Arka arkaya sayılarla rakibine üstünlük sağlayan Fenerbahçe, yeni transferlerinin de etkili oyunuyla ilk periyodu 18-12 önde kapattı. 2’nci periyotta da baskılı oyununu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Banvit karşısında devreye 42-34’ük üstünlükle girdi.

3’üncü çeyrekte deplasman ekibi Banvit, farkın açılmasıyla oyundan düştü. Bir türlü istediği pozisyonları yakalayamayan ve Fenerbahçe’nin sert savunmasına karşı çözüm üretemeyen Filipovski’nin öğrencileri, farkın daha da açılmasına engel olamadı. Fenerbahçe Doğuş 3’üncü periyodu 64-41 önde tamamladı. Son periyotta da Fenerbahçe Doğuş oyun üstünlüğünü kaybetmedi ve sahadan 80-63 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Duhan Köyiçi

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Jason Thompson 16, Nicolo Melli 10, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 6, Bradley Wanamaker 6, Kostas Sloukas 11, Egehan Arna, Marko Guduric 7, Sinan Güler 6, Ahmet Düverioğlu 6, Luigi Datome 12, Efe Ergin Tırpancı

BANVİT: Adonis Thomas 10, Damian Kulig 7, Tolga Geçim 8, Can Altıntığ 3, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Jacob Odum 24, Gasper Vidmar 6, Rıdvan Öncel, Tony Taylor 2, Angelo Caloiaro 2, Ragıp Berke Atar 1

İLK ÇEYREK: 18-12

DEVRE: 42-34

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 64-41

5’İNCİ FAUL: Nicolo Melli (38.47) – (Fenerbahçe Doğuş)

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBasketbol
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