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Son darbe Sturridge!

Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, İngiliz golcüyü de kayıp verdi. Daniel Sturridge aşil tendonundaki ödem nedeniyle Sivas kadrosuna alınmadı

SPOR 23.09.2019, 19:18 23.09.2019, 19:19
Son darbe Sturridge!
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TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi’nde ise AEK’ye 2-0, Getafe’ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi müsabakada 2 yenilgi, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi’den yoksun olan Karadeniz ekibinde, Daniel Sturridge de kritik Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. İngiliz golcü aşil tendonundaki sakatlığı yüzünden Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

Parmak’a forma

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Sturridge’nin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumartesi sabahı sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge’nin aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda, aşil tendonu ve FHL tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor dün sabah yaptığı son çalışmanın ardından Sivas’a giderek kampa girerken, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın, Getafe maçının kadrosunda tek değişiklik yapacağı aktarıldı. Karaman’ın orta alanda Doğan’ın yerine Abdülkadir Parmak’a ilk 11’de forma vereceği vurgulandı.

#sturridge #trabzonspor
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