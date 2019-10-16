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Son Dakika | UEFA açıkladı! Mert Günok ve Merih Demiral...

Fransa maçında etkili performanslar sergileyen Mert Günok ve Merih Demiral haftanın 11'ine seçildi

SPOR 16.10.2019, 18:12
Son Dakika | UEFA açıkladı! Mert Günok ve Merih Demiral...
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A Milli Takım futbolcularımız Mert Günok ve Merih Demiral, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi.

EURO 2020 elemelerinde haftanın takımı, "Mert Günok, Semenov, Merih Demiral, Baldvinsson, McGinn, Cherysev, Malinovskyi, Zahavi, Lukaku, Kane, Lewandowski." şeklinde oluştu.

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