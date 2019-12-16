Son dakika! Trabzonspor, TFF Tahkim Kurulu ile 19 Aralık'ta görüşecek

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.