Son dakika Sneijder açıklaması!

İŞTE o açıklamalar:

ZOR MAÇ OLACAK

Zor bir maç bekliyorum. Bunu söylemek için söylemiyorum. Gerçekten buna inandığım içni söylüyorum. Defansif ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Takımını iyi ghazırlayan bir hocaları var. Koşullar, saha şartları, diğer taraftan sezonu yeni açmamız bu maçı zor hale getiriyor.

Hava şartları soğuk bir yerde sıcak bir yeer gidersibniz bir dezavantaj olabilir; ama biz sıcak bir yerden soğuk bir yeergeldik. Onun için bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Kurallar aynı, futbol aynı. Önümüzde bir antrenmanımız var. Bu antrenman sahaya adapte olabilmemiz için yeterli.

BELHANDA'DA EMİN DEĞİLİM

Rakip hakkında açıkçası çok şey bilmiyordum. Kuradan sonra bilgi edinme şansı buldu. Kupa kazanmış takım. Ligde maçları devam ediyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz burada turu geçmek.

Geçen maç şanslı değildik, iki önemli oyuncumuz sakatlandı. Belhanda'nın durumundan emin değilim. Antrenmandan sonra belli olacak.

Sezon başı kampından bahsedemeyiz. Çok çalışabileceğimiz bir zamanımız olmadı. Şu anki kadro kalitesi turu geçmek için yeterli.

EN DOĞRU KARAR VERİLECEK

Kulüp ve Sneijder görüşme halinde. Takım için en doğru karar alınacaktır. Ben şu anda önümüzdeki maçı düşünüyorum.