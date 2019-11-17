Son dakika: Merih Demiral için resmi transfer teklifi!
Alanyaspor'un eski oyuncusu, Juventus forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral için Milan harekete geçti. İtalyanlar, Manchester United ve Arsenal'den önce davranıp Juventus'a teklif götürdü
Milli gururumuz Merih Demiral için Avrupa'da transfer çılgınlığı sürüyor. Merih'i sezon başında da isteyen Milan, Juventus'a teklifini iletti.
İtalyan La Gazetta dello Sport'un haberine göre Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro ödeyebileceğini bildirdi.
''SADECE MERİH DEMİRAL'I İSTİYORUZ''
Juventus, ilk olarak Milan'a Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi önerse de ''Rugani ile ilgilenmiyoruz, sadece Merih'i istiyoruz'' cevabını aldı.
Devre arası transfer döneminde Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'i satmayı planlayan Milan'ın bu paranın tamamıyla Merih'i kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.
MANCHESTER UNITED VE ARSENAL TAKİPTE
Juventus'un 40 milyon euro istediği Türk stoper için Premier Lig'in dev takımları Manchester United ve Arsenal'in de ilgisi sürüyor.
Stoper hattında problem yaşayan iki İngiliz ekibinin Ocak ayında tıpkı Milan gibi Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.
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