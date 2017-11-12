Son dakika! İstanbul Maratonu'nun kazananı belli oldu

ANADOLU yakasından start alan Avrupa yakasında son bulan ve dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton gerçekleştirildi. Erkeklerde kazanan 2 saat 11 dakikalık süresiyle ile Abraham Kiprotich kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu.
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