Son dakika: Hikmet Karaman açıkladı "Alanyaspor'la anlaştım"

AYTEMİZ Alanyaspor'da Hikmet Karaman döneminin resmen başladığını teknik adam kendisi açıkladı. Önceki gün Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın özel haber olarak aktardığı bu bilgiyi bugün doğrulayan Hikmet Karaman, Alanyaspor'la her konuda anlaştığını ve kamp çalışmalarına katılacağını söyledi. Skorer'den Tuncay Hoş'a konuşan deneyimli teknik adam, "Alanyaspor ile anlaştım. Takımla bir araya gelip kamp çalışmalarına başlayacağız" dedi. Öte yandan, tarafların yılbaşından sonra imzaları atacağı öğrenildi. Hikmet Karaman, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı. Aytemiz Alanyaspor ise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı.