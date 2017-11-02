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Son dakika - Futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı bıraktı

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamayla Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu söyledi

Son dakika - Futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı bıraktı

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamayla Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu söyledi

02 Kasım 2017 Perşembe 20:37
Son dakika - Futbolcu Türkiye Milli Takımı'nı bıraktı
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ALMANYA Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyenNuri Şahin, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayan Nuri Şahin, şu ifadelere yer verdi:
"Ben ülke sevgisinin en yoğun haliyle yaşandığı bir evde büyüdüm. Uzaktan sevdim belki ama memlektimi her zaman kalbimin, ruhumun en kıymetli yerinde taşıdım. Futbola başlarken en büyük rüyamdı, milli formayı giymek, ay-yıldızı gururla taşımak. Çok şükür hayat bana, hayalini kurduğum her şeyi sırasıyla yaşattı. Milli formamızı çeşitli yaş gruplarında 100'e yakın kez giydim. O formayla sahaya ayak bastığım her dakika benim hayatımın en gururlu anlarıdır. Ben değişimin sihirli gücüne, zamanı geldiğinde mevkileri devretmenin yararılığına inanırım.
"Dünyanın en büyük şirketlerinin yönetimlerinde gençlerin hakim olmaya başladığı bir dünyada spor ve futbol da bundan bağımsız değildir. Bu bir bayrak yarışıdır. Böylece alttan gelen potansiyeli kaybetmeden yansıtabilme imkanı doğar. İyi bir planlamayla önümüzdeki 10-15 sene bizlere en büyük başarıları yaşatmaya aday olacak bir jenerasyonumuz var. İleriye dönük bir değişimin yaşanması, genç kardeşlerimizle enerjik bir gelecek planı yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden, bugüne kadar bana verilen her fırsatta elimden geleni sahaya yansıtmış bir sporcu olarak, kendi adıma ve geleceğe yeni bir imkan verebilmek için Milli Takım kariyerime nokta koyduğumu açıklamak istiyorum. Bundan sonra bilgim ve birikimim oranında, ihtiyaç duyulduğu her zaman Türk futbolu için elimden geleni yapmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim. Bugüne kadar bana verdiğiniz destek için binlerce kez teşekkür ederim. Farkında olmadan üzdüğüm, hayal kırıklığına uğrattığım kimseler varsa da haklarını helal etsinler lütfen..."
 

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Türkiye Milli Takımı
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