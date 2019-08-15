Son dakika - Falcao transferinde flaş gelişme! Takımdan...

FRANSA basınında yer alan iddiaya göre Falcao, Monaco kulübü yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Monaco'nun Falcao ile anlaştığını duyuran L'Equipe bugün ise görüşmelerin tam tersine evrildiğini duyurdu. Galatasaray'la sözleşme imzalayan futbolcu için Fransız ekibi 5 milyon euro bonservis talep ediyor.