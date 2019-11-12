Son dakika - Bülent Korkmaz istifa etti
Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı
SPOR 12.11.2019, 18:10 12.11.2019, 18:14
AYRILIĞI Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı:
Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler.
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