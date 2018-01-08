Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi
Viagra'dan 12 kat hızlı
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 8 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...

Son dakika: Arda Turan Başakşehir'e geliyor

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile 1,5 yıllığına anlaştı

Son dakika: Arda Turan Başakşehir'e geliyor

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile 1,5 yıllığına anlaştı

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:57
Son dakika: Arda Turan Başakşehir'e geliyor
banner404

BARCELONA'DAN devre arasında ayrılacak olan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor.
Arda Turan Başakşehir'e geliyor Barcelona'da yeteri kadar forma şansı bulamamasından dolayı Katalan ekibinden ayrılacak olan Arda Turan Süper Lig'e dönüyor.
İlk olarak adı Galatasaray ile sonra da Beşiktaş ile anılan Arda Turan'ın yeni adresinin Medipol Başakşehir olacağı iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre; milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile büyük oranda anlaştı.
Başakşehir'in, Arda Turan ile 1,5 yıllığına anlaştığı belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Arda TuranBaşakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu tekmeden sonra dişlerini yerden topladılar
Bu tekmeden sonra dişlerini yerden topladılar
Başkan Fikret Orman, Antalya’da Kartal Yuvası açtı
Başkan Fikret Orman, Antalya’da Kartal Yuvası açtı
Salonda şampiyon Bolu
Salonda şampiyon Bolu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim