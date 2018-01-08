Son dakika: Arda Turan Başakşehir'e geliyor

BARCELONA'DAN devre arasında ayrılacak olan Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor.

Arda Turan Başakşehir'e geliyor Barcelona'da yeteri kadar forma şansı bulamamasından dolayı Katalan ekibinden ayrılacak olan Arda Turan Süper Lig'e dönüyor.

İlk olarak adı Galatasaray ile sonra da Beşiktaş ile anılan Arda Turan'ın yeni adresinin Medipol Başakşehir olacağı iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan son dakika haberine göre; milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile büyük oranda anlaştı.

Başakşehir'in, Arda Turan ile 1,5 yıllığına anlaştığı belirtildi.