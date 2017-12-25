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Son dakika: Alanyaspor Safet Susic'i gönderdi 

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, teknik direktör Safet Susic ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulübe yaptığı katkılardan ötürü Susic'e teşekkür plaketi verdi. Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde ise yeni teknik direktörü açıklayacağı belirtildi

Son dakika: Alanyaspor Safet Susic'i gönderdi 

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, teknik direktör Safet Susic ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulübe yaptığı katkılardan ötürü Susic'e teşekkür plaketi verdi. Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde ise yeni teknik direktörü açıklayacağı belirtildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:50
Son dakika: Alanyaspor Safet Susic'i gönderdi 
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AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Safet Susic ve ekibiyle bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ve karşılıklı olarak sözleşmelerini fesh etme kararı aldıklarını söyledi. Susic ile yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıklarını çok iyi yerlere geldiklerini belirten başkan Çavuşoğlu, “Kendisi ve ekibinden camia olarak çok yararlandık. Safet Susic, tanıdığım en karakterli ve kişilikli hocaların başında gelir. Bu görüşümüz hiçbir zaman değişmeyecek. Birgün yine çalışma imkanımız olabilir. Ayrılıklar futbolun doğasında var. Kulübümüze hizmetlerinden dolayı yönetim kurulumuz ve şehrimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da başarılar diliyorum” dedi. 

'HERKESE TEŞEKKÜRLER' 
Teknik Direktör Safet Susic ise “Son dönemde kötü bir seri vardı. Bundan dolayı gidişatın değerlendirmesini yaptık ve sonuçta böyle bir karar aldık. Her şeyden önce taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bana çok destek verdiler. Başkanımıza, yönetim kurulu ve futbolcu arkadaşlarıma bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Her zaman, her yerde şunu söyledim; Alanyaspor gerçekten çok iyi ve bu ligi hak eden bir kulüp. Elimizdeki kadro sağlıklı, sağlam ve cezasız olduğu sürece takımın bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yönetimiz, başkanımız ve taraftarlarımıza bu süreçte gösterdikleri yakınlıktan ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben ümit ediyorum ki tekrar görüşeceğiz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 18:57
Anahtar Kelimeler:
HAMZA HAMZAOĞLUTekdnik DirektörSafet SusicAytemiz Alanyaspor
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