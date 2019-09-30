Son 30 yılın en kötü 6. haftası!
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, sezona kötü başlangıç yapmanın sıkıntısını yaşıyor
SON 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayabildi.
Sarı-kırmızılı takım, 6. haftalar dikkate alındığında son 30 yılın en kötü performansını gösterdi.
1989-1990 sezonunda 7 puan toplamıştı
Galatasaray, 2019-2020 öncesi en kötü performansı 1989-1990 sezonunda ortaya koymuştu.
Sarı-kırmızılı ekip, 1989-1990'da 2 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 7 puan elde edebilmişti.
En düşük puanı 10 olmuştu
Bu sezonun 6 maçında 9 puan toplayabilen Galatasaray'ın son 30 sezondaki en düşük ikinci performansı 10 puanla olmuştu.
Sarı-kırmızılı ekip, 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında 10 puanda kalmıştı.
Ligin ilk 6 haftasına 6 defa 11 puan alarak başlayan Galatasaray, 2 kez 12 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 9 sezonun ilk 6 haftasında 13 puan çıkardı.
Galatasaray, bir sezon 14 puanlık başlangıç yaparken, 6 haftalık bölümlerde 2 kez 15 puana ulaşmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 30 sezonun 6'sında ise 16 puan topladı.
Galatasaray, son 30 sezondaki en iyi performansını ise 2009-2010 sezonunda gerçekleştirdi.
Söz konusu sezondaki ilk 6 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan topladı.
Son 28 sezonun en kötü hücum performansı
Galatasaray, son 28 sezonun en kötü hücum performansını ise 2019-2020 sezonunda gösterdi.
Bu sezonki ilk 6 maçta 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, hücum yönünden 1991-1992'yi tekrarladı.
2013-2014 ve 2014-2015'in ilk 6 haftasında 8'er kez fileleri havalandırabilen Galatasaray; 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997 ve 2010-2011'in 6 lig maçında 9'ar golde kaldı.
Ligin 1993-1994, 2004-2005 ve 2003-2004 sezonlarında rakip filelere 10'ar gol bırakan sarı-kırmızılı takım, diğer 18 sezonda ise 11 ve üzerinde gol buldu.
Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla en çok golü 1998-1999 sezonunda (22 gol) kaydetti.
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