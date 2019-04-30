Şoktaki Alanyaspor'a 1 puan yetiyor

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Josef Sural'ın vefatı sonrası "Biz Konyaspor maçını bırakın nasıl antrenman yapacağız diye düşünüyoruz. Futbolcularım yıkılmış durumda. Bunu nasıl atlatacağız bilmiyorum" açıklamasıyla gözler Süper Lig'deki puan durumuna çevrildi 

Şoktaki Alanyaspor'a 1 puan yetiyor
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AYTEMİZ Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün su tahliye kanalına düşmesiyle yaşanan kazada Josef Sural'ın vefatıyla yaşanan şok sürüyor. Sural'ın vefatı Alanya ve Türk spor kamuoyunda büyük üzüntü yaratırken, takım arkadaşları ve teknik heyeti de adeta yıktı.
Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Sural'ın ölümüyle ilgili olarak yayıncı kuruluşa duygu yüklü bir açıklama yaptı:
'BİR FELAKETİ YAŞIYORUZ'
"Vefat haberini aldıktan beri hiç uyumadık. Sabahtan akşama kadar ayaktaydık. Josef, ailemizden biriydi. Daha yeni bebeği olmuştu. Çok üzgünüz, futbolcularımızın hepsi çok üzgün. Çocukların psikolojisi iyi değil. Josef çok iyi birisiydi, çok çalışkandı. Hala inanamıyoruz bu olaya, şaşkınız. 28 yaşında genç bir arkadaşımızı kaybettik. İnsanın inanası gelmiyor. Biz Konyaspor maçını bırakın nasıl antrenman yapacağız diye düşünüyoruz. Bir felaketi yaşıyoruz. Futbolcularım yıkılmış durumda. Bunu nasıl atlatacağız bilmiyorum." 
GÖZLER PUAN DURUMUNDA 
Bu açıklamanın ardından, gözler puan durumuna çevrildi. Süper Lig'de 30. hafta sonrası puan durumuna göre 42 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor'a ligde kalması için sadece 1 puan yetiyor. Düşme hattının 16. sırasında yer alan Bursaspor 30 puana sahip. Kalan tüm maçlarını kazanırsa 42 puana ulaşıyor. Ligin sonunda Alanyaspor'la olası bir eşitlik durumunda Bursaspor'un averajı daha iyi. Çünkü ilk yarıda Bursaspor kendi evinde Alanyaspor'u 2-0 yenerken, ikinci yarıda Alanyaspor Bursaspor'u kendi evinde 1-0 yendi. 17. sıradaki 29 puanlı Erzurumspor ve 18. sıradaki 25 puanlı Akhisarspor, kalan tüm maçlarını kazansalar ve temsilcimiz kalan tüm maçlarını kaybetse bile Alanyaspor'u yakalayamıyorlar. Bu durumda temsilcimize Süper Lig'de kalması için sadece 1 puan yetiyor. 

SÜPER LİG PUAN DURUMU

ZİRVEDE DURUM

SIRA    TAKIM        MAÇ    PUAN

1    M.Başakşehir    30    62
2    Galatasaray    30    60
3    Beşiktaş    30    59
4    Trabzonspor    30    53
5    A. Alanyaspor    30    42

DÜŞME HATTINDA DURUM 

16    Bursaspor    30    30
17    BB Erzurumspor    30    29
18    Akhisarspor    30    25

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