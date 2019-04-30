Şoktaki Alanyaspor'a 1 puan yetiyor

AYTEMİZ Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün su tahliye kanalına düşmesiyle yaşanan kazada Josef Sural'ın vefatıyla yaşanan şok sürüyor. Sural'ın vefatı Alanya ve Türk spor kamuoyunda büyük üzüntü yaratırken, takım arkadaşları ve teknik heyeti de adeta yıktı.

Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Sural'ın ölümüyle ilgili olarak yayıncı kuruluşa duygu yüklü bir açıklama yaptı:

'BİR FELAKETİ YAŞIYORUZ'

"Vefat haberini aldıktan beri hiç uyumadık. Sabahtan akşama kadar ayaktaydık. Josef, ailemizden biriydi. Daha yeni bebeği olmuştu. Çok üzgünüz, futbolcularımızın hepsi çok üzgün. Çocukların psikolojisi iyi değil. Josef çok iyi birisiydi, çok çalışkandı. Hala inanamıyoruz bu olaya, şaşkınız. 28 yaşında genç bir arkadaşımızı kaybettik. İnsanın inanası gelmiyor. Biz Konyaspor maçını bırakın nasıl antrenman yapacağız diye düşünüyoruz. Bir felaketi yaşıyoruz. Futbolcularım yıkılmış durumda. Bunu nasıl atlatacağız bilmiyorum."

GÖZLER PUAN DURUMUNDA

Bu açıklamanın ardından, gözler puan durumuna çevrildi. Süper Lig'de 30. hafta sonrası puan durumuna göre 42 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor'a ligde kalması için sadece 1 puan yetiyor. Düşme hattının 16. sırasında yer alan Bursaspor 30 puana sahip. Kalan tüm maçlarını kazanırsa 42 puana ulaşıyor. Ligin sonunda Alanyaspor'la olası bir eşitlik durumunda Bursaspor'un averajı daha iyi. Çünkü ilk yarıda Bursaspor kendi evinde Alanyaspor'u 2-0 yenerken, ikinci yarıda Alanyaspor Bursaspor'u kendi evinde 1-0 yendi. 17. sıradaki 29 puanlı Erzurumspor ve 18. sıradaki 25 puanlı Akhisarspor, kalan tüm maçlarını kazansalar ve temsilcimiz kalan tüm maçlarını kaybetse bile Alanyaspor'u yakalayamıyorlar. Bu durumda temsilcimize Süper Lig'de kalması için sadece 1 puan yetiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

ZİRVEDE DURUM

SIRA TAKIM MAÇ PUAN

1 M.Başakşehir 30 62

2 Galatasaray 30 60

3 Beşiktaş 30 59

4 Trabzonspor 30 53

5 A. Alanyaspor 30 42

DÜŞME HATTINDA DURUM

16 Bursaspor 30 30

17 BB Erzurumspor 30 29

18 Akhisarspor 30 25