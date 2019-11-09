Şoke eden anlar ortaya çıktı: Al hocam sen kullan
Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'nın, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanına giderek "Hocam al sen kullan" dediği kamera kayıtlarında anlaşıldı.
SPOR 09.11.2019, 15:35
SÜPER Lig'in 11. hasftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın maçın hakemine tepkisi gündem oldu. Kara'nın Palabıyık'ın verdiği penaltı kararı sonrasında "Hocam al sen kullan" dediği öğrenildi.
AYTAÇ KARA'DAN HAKEME SERT TEPKİ
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Aytaç Kara'nın hareketi geceye damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kazandığı ikinci penaltı sonrası meşin yuvarlağı alıp maçın hakemi Ali Palabıyık'ın önüne bıraktı. Orta saha oyuncusunun bu sırada, "Hocam al sen kullan" dediği kameralara da yansıdı. Ali Palabıyık bu hareketi nedeniyle sarı kartına başvurdu.
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