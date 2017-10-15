Sokak ortasında dehşet saçtı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi Gözde Sokak üzerinde meydana geldi. Engincan U. isimli şahıs daha önceden aralarında husumet olan Sedat Fani ile karşılaştı. Eski Belediye Meydanı'nda tartışan iki kişinin kavgasında daha sonra silahlar konuştu. Burada çıkan olayda Sedat Fani, Engincan U.'nun silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Kurşunlar Sedat Fani'nin başına, göğsüne ve bacaklarına isabet etti. Öte yandan, kavganın çıktığı meydanda bulunan iki vatandaş da kurşunların hedefi oldu ve hafif şekilde yaralandı.



Olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra silahlı saldırgan Engincan U., Kapaklı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

