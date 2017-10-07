Şok! Ünlü futbolcuya hapis cezası

FUTBOL hayatına Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de devam eden Ricardo Carvalho'ya vergi kaçakçılığı suçlamasından 7 ay hapis cezası verildi.
2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de forma giydiği sırada, imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya'da görülen mahkemesinde savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti.
Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.
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