Şok sözler... Milli takım yenilsin isteyenler var!

ÇARPICI yorumları ve açıklamalarıyla dikkat çeken MHP Milletvekili ve Eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, yine futbol camiasını bombaladı... İşte, Saffet Sancaklı'nın çok tartışılacak sözleri...

Alt Liglerde oynayan oyuncular

"3. ligde oynayan çocuklar da profesyonel futbolcu. Ancak Süper lig veya Birinci Ligde oynayan futbolcular gibi askerliği öteleme fırsatını yakalayamıyorlar. Üçüncü ligdeki futbolcuların sorunun gündeme getirmek için Milli Savunma Bakanı ile biaraya gelecektim. Fakat kabine ve Bakan değişti. Ancak peşini bırakmayacağım" dedi''

''Kulüp başkanları santaj yapıyor''

"Özelikle bazı kulüp başkanlarının, çocukların bu durumunu kullanarak, şantaj yapıyor. Çocuğun bir miktar alacağı var. Bunu almak istediğinde yönetici veya başkan, askerlik durumunu öne sürüp, onları kilitliyor. Bitiriyor... Yazık, günahtır..."

Arda olayı

"Ben Arda olayında, 'Sen Kimsin Milli takımı bırakıyorsun' diyerek O'nu kurtarmaya çalıştım. Ama O durumu bambaşka algıladı. Fatih Hoca'nın kavga ettiği isim ayrıca Federasyon yöneticisi. Arda veya bir futbolcu kadro dışı kalabilir. Peki ya şimdi ne olacak ? Fatih Hoca'nın durumu ne olacak? Fatih Hoca'yı denetleyen yok."

'Milli takım yenilsin' gözüyle bakanlar var.

"Bizim futbol oynadığımız zamanlarda biz, yine gözümüzü televizyondan ayırmazdık... Çünkü milli heyecan vardı. Acaba kadroya çağrılacak mıyım?' diye. Bu dönemde yaşanan olayların hiç biri o zaman yaşanmazdı. Ben size şunu söyleyeyim. Milli takımın bu hali yüzünde, 'Milli takım yenilsin' gözüyle bakanlar var. İnsanlar işte o kadar bıkmışlar."

''O zaman çekip gitsinler''

"2002'de dünya üçüncüsü iken, 53. sıralara düştük. Dördüncü torbadan çekiliyoruz. Kim yönetiyorsa bu futbolu, demek ki yanlışlar. O zaman çekip gidecekler. Başarılı iş adamı olmak, futbolu başarılı yönetecekleri anlamına gelmez."

"Ben Federasyon başkanlığı için şu kişi veya bu kişi diyemem. Ben profili çiziyorum. 20 kişilik kadrosu varsa, hiç olmazsa 5 kişi futbolun içinden gelen olmalı."

