Şok rakam! 1 golün maliyeti 41 milyon TL

SON yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da alınan sonuçlar sonrası büyük üzüntü yaşanıyor.Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.Böylece sarı kırmızılılar'ın 1 golünün maliyeti 41 milyon lira oldu. Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı. İmza parası ile birlikte bu sezon 4.5 milyon euro kazanan Babel 2 gol atabildi. Yüksek maaş alan diğer isimlerinden Feghouli de takıma gol katkısı veremedi.

4 MAÇA ÇIKTI 1 GOL ATABİLDİ

Yılın en flaş transferi olan Radamel Falcao Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Sadece Kasımpaşa maçında ağları havalandırabilen Kolombiyalı forvet beklentileri karşılaşamadı. Transfer sürecinin uzaması nedeniyle Monaco ile idmana çıkamayan Falcao henüz fizik olarak hazır değil.