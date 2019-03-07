Şok karar! Tecrübeli hoca istifa edecek

DÜN gece Devler Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan Roma deplasmanda Porto'ya 3-1 yenildi ve tura veda etti.

Maçtan sonra basın toplantısı yapmayan Roma teknik direktörü Di Francesco'nun istifa edeceği öğrenildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, istifa etme kararı aldı. Francesco'nun takım otobüsünde tek başına oturduğu ve hiçbir oyuncuyla konuşmadığı belirtildi.

Roma'da Francesco'nun yerine Paulo Sousa'nın getirileceği kaydedildi.