Şok karar! Tecrübeli hoca istifa edecek

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco istifa kararı aldığı öğrenildi.

Şok karar! Tecrübeli hoca istifa edecek
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DÜN gece Devler Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan Roma deplasmanda Porto'ya 3-1 yenildi ve tura veda etti. 
Maçtan sonra basın toplantısı yapmayan Roma teknik direktörü Di Francesco'nun istifa edeceği öğrenildi. 
İtalya basınında yer alan habere göre; Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, istifa etme kararı aldı. Francesco'nun takım otobüsünde tek başına oturduğu ve hiçbir oyuncuyla konuşmadığı belirtildi.
Roma'da Francesco'nun yerine Paulo Sousa'nın getirileceği kaydedildi. 

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