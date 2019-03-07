DÜN gece Devler Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan Roma deplasmanda Porto'ya 3-1 yenildi ve tura veda etti.
Maçtan sonra basın toplantısı yapmayan Roma teknik direktörü Di Francesco'nun istifa edeceği öğrenildi.
İtalya basınında yer alan habere göre; Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, istifa etme kararı aldı. Francesco'nun takım otobüsünde tek başına oturduğu ve hiçbir oyuncuyla konuşmadığı belirtildi.
Roma'da Francesco'nun yerine Paulo Sousa'nın getirileceği kaydedildi.
Şok karar! Tecrübeli hoca istifa edecek
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco istifa kararı aldığı öğrenildi.
DÜN gece Devler Ligi'nde ilk maçı 2-1 kazanan Roma deplasmanda Porto'ya 3-1 yenildi ve tura veda etti.
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