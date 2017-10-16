Şok! Arkadaşıyla çarpışan futbolcu öldü!

PERSELA takımının 38 yaşındaki file bekçisi Choirul Huda, Semen Padang ile oynadıkları maçta şanssız bir an yaşadı. Bir pozisyon sırasında takım arkadaşıyla çarpışan Huda, göğsüne ve çenesine ağır darbe aldı. Hastaneye kaldırılan deneyimli kalecinin kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Choirul Huda, takımıyla 500'den fazla maçta görev almıştı.