Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106351
ALTIN
152.511
DOLAR
3.6356
STERLİN
4.8258
EURO
4.2911
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit edildi'
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit...
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde daha yüksek!
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde...
İşte seks bağımlılığının nedeni
İşte seks bağımlılığının nedeni
banner468

Şok! Arkadaşıyla çarpışan futbolcu öldü!

Endonezya Ligi'nde oynanan bir maçta takım arkadaşıyla çarpışan kaleci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Şok! Arkadaşıyla çarpışan futbolcu öldü!

Endonezya Ligi'nde oynanan bir maçta takım arkadaşıyla çarpışan kaleci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:44
Şok! Arkadaşıyla çarpışan futbolcu öldü!
banner404

PERSELA takımının 38 yaşındaki file bekçisi Choirul Huda, Semen Padang ile oynadıkları maçta şanssız bir an yaşadı. Bir pozisyon sırasında takım arkadaşıyla çarpışan Huda, göğsüne ve çenesine ağır darbe aldı. Hastaneye kaldırılan deneyimli kalecinin kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Choirul Huda, takımıyla 500'den fazla maçta görev almıştı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Choirul HudaSemen PadangEndonezya LigiMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut'a doğum günü şoku: Mutlu yollar, kovuldun
Mesut'a doğum günü şoku: Mutlu yollar, kovuldun
Dünya Kupasına gidemeyen Türkiye, FIFA sıralamasında çakıldı
Dünya Kupasına gidemeyen Türkiye, FIFA sıralamasında çakıldı
Şenol Güneş'in yaptığı fedakarlık, taraftarı mest etti
Şenol Güneş'in yaptığı fedakarlık, taraftarı mest etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim