Sofuoğlu, hayallerine hızla yaklaşıyor

YAPIMINA 10 ay önce başlanılan Cumayeri ilçesindeki 650 dönümlük arazi üzerinde hem motosiklet hem de otomobil yarışlarının yapılabileceği pistin, önümüzdeki yılın ilk yarısında yarışlara ev sahipliği yapması planlanıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, pistteki çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı devam eden pistin Türkiye için büyük bir yatırım olduğunu ve Düzce'nin coğrafi konum itibarıyla bu spora çok yatkın bir kent olduğunu söyledi.

Büyük bir alana yapılacak pistte istenmeyen gecikmelerin yaşandığını vurgulayan Uçar, "Tüm Türkiye'nin geleceğine kast etmiş olan Fetullahçı Terör Örgütü ihaneti, ülkemize birçok şey kaybettirdiği gibi federasyonumuza da yarış sezonunu kaybettirdi. Pistte bu ay içerisinde yarışlar yapıyor olacaktık. Yaşananların ardından önümüzdeki senenin hazırlıkları devam ediyor." dedi.

Uçar, piste sert malzeme serme işlemlerinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre sonra bu işlem bitmiş olacak. Hava şartları elverirse belki asfalt dökümüne de geçilecek ama en kötü şartlarda mayıs ya da haziran ayında burada yarış yapacağız. Bu pistte kullanılan asfalt 6 ayrı otomobil ve motor sporlarının da yarışabileceği kalitede ve güvenilirlikte olacak." diye konuştu.

Sofuoğlu: "Yarış pistlerinin altyapıları iyi olmak zorundadır"

Pistteki çalışmalarda bazı aksamaların yaşandığını anlatan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da startın gelecek sezona kaldığını belirtti.

Kenan, pistte bu sene start alınmasının zor göründüğünü, son 20 gündür devam eden çalışmalarda şu an altyapı işlemlerine geçildiğini ifade etti.

Yaz mevsiminde yaşanan bu gecikmenin kış aylarında telafisinin zor olduğuna değinen Kenan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere yarış pistlerinin altyapıları iyi olmak zorundadır. Çalışmalarda altyapının sağlam olması için devam ediyor. Tamamlanması bu sene için kolay değil ama iyi bir iş ortaya çıkarmak istiyoruz. Benim en büyük amacım altyapıyı sağlam bir şekilde yapmak. İnşallah önümüzdeki yıl bu mümkün gibi görünüyor. Gönül isterdi ki bu yıl start alabilelim ama hava şartları altyapı çalışmalarında güçlük çıkarabilir. Bu yıl 'illa yarış yapalım' diye pisti rezil edeceğimize önümüzdeki yıl daha iyi sağlam bir pist yapmayı tercih ederim."



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