Sofiane Feghouli’den Fatih Terim’e mesaj!

SPOR Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Cezayirli yıldız futbolcu Sofiane Feghouli müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu ve teknik direktör Fatih Terim’e mesaj gönderdi.

Feghouli, “Bu maç benim için çok önemli bir maçtı. Hocamın bana bir kez daha güvenmesini istediğim için elimden geleni yaptım. Aynı geçen sezon olduğu gibi bana güvenmesini istiyorum. Pozisyon hiç önemli değil. Çok önemli bir 3 puandı. Taraftarımıza, hocamıza bizimle beraber olamayan arkadaşlarımıza armağan olsun” dedi.