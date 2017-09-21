Sneijder fiyaskosu!

GALATASARAY'DAN Fransa’nın Nice takımına transfer olan 33 yaşındaki Wesley Sneijder, Fransız basını tarafından fiyasko olarak tanımlandı.

Fransız basını, bu yıl Fransa Ligue 1'deki ‘fiyasko' transferleri açıkladı. Listede Wesley Sneijder' de yer aldı.

Sneijder, Nice’in 3 resmi maçında forma giyebildi. Hollandalı futbolcu, fazla kiloları sebebiyle teknik direktör Lucien Favre’nin kararı doğrultusunda 2 haftadır kadro dışı kalıyor.

18’e giremeyen futbolcunun fazla kiloları sebebiyle hocasından uyarı aldığı ifade edildi. Sneijder’in imza atmasının ardından yıldız isme 3 maçta şans veren Favre, bu mücadelelerin 2’sinden yenilgiyle ayrıldı. Fransız basını konuyla ilgili olarak Sneijder’in Nice’in oyun anlayışını bozduğunu iddia etti.

Hatırlanacağı üzere Sneijder, sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş sonrasında ise Nice’le 1 yıllık anlaşma sağlamıştı.