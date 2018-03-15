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Sneijder'dan milli takım açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takıma Hollanda seyircisi önünde veda etmek istediğini söyledi

Sneijder'dan milli takım açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takıma Hollanda seyircisi önünde veda etmek istediğini söyledi

15 Mart 2018 Perşembe 19:55
Sneijder'dan milli takım açıklaması
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HOLLANDA'NIN yayın kuruluşu NOS'a konuşan 33 yaşındaki Sneijder,  "Milli takıma Hollanda taraftarı karşısında veda etmeyi çok isterdim. Arjen  Robben'e verilen veda imkanı bana da verilse yerinde olurdu. Bu benim kafama  takılıyor." dedi.
 
Sneijder, "Milli takımdan ayrıldığımı açıkladıktan sonra aklıma, ilk  defa Portekiz'e karşı oynadığım ve ayrıca Ronald Koeman'ın yönetiminde olduğu  Ajax takımında ilk forma giydiğim anlar geldi. Son maçımı da Koeman yönetiminde  26 Mart'taki hazırlık maçında Portekiz'e karşı giyebilseydim ne kadar güzel  olurdu. Fakat bu maç kendi taraftarımız karşısında değil Portekiz'de oynanacak."  ifadelerini kullandı.
 
Son 15 yıldır kesintisiz milli takımda bulunduğunu anlatan Sneijder,  "Milli takımda en fazla forma giyme rekoru bana ait. Sadece kendim için değil  hayranlarıma layık bir şekilde milli takıma veda etmem yerinde olurdu. Zorluk  çıkarmayacağım, artık ne ise o olsun." diye konuştu.
 
Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen  Sneijder, yaklaşık iki hafta önce milli takım kariyerine son verdiğini  açıklamıştı.
 

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