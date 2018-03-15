Sneijder'dan milli takım açıklaması

HOLLANDA'NIN yayın kuruluşu NOS'a konuşan 33 yaşındaki Sneijder, "Milli takıma Hollanda taraftarı karşısında veda etmeyi çok isterdim. Arjen Robben'e verilen veda imkanı bana da verilse yerinde olurdu. Bu benim kafama takılıyor." dedi.
Sneijder, "Milli takımdan ayrıldığımı açıkladıktan sonra aklıma, ilk defa Portekiz'e karşı oynadığım ve ayrıca Ronald Koeman'ın yönetiminde olduğu Ajax takımında ilk forma giydiğim anlar geldi. Son maçımı da Koeman yönetiminde 26 Mart'taki hazırlık maçında Portekiz'e karşı giyebilseydim ne kadar güzel olurdu. Fakat bu maç kendi taraftarımız karşısında değil Portekiz'de oynanacak." ifadelerini kullandı.
Son 15 yıldır kesintisiz milli takımda bulunduğunu anlatan Sneijder, "Milli takımda en fazla forma giyme rekoru bana ait. Sadece kendim için değil hayranlarıma layık bir şekilde milli takıma veda etmem yerinde olurdu. Zorluk çıkarmayacağım, artık ne ise o olsun." diye konuştu.
Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, yaklaşık iki hafta önce milli takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı.
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