Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu

FANATİK'İN haberine göre Şubat ayında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile yollarını ayırdıktan bu yana boşta olan Slaven Bilic'in yeni durağı resmen açıklandı. İngiltere Championship Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion, bugün resmi internet sitesi aracılığıyla Hırvat teknik adamı takımın başına getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 50 yaşındaki teknik adamla iki yıllık mukavele imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, böylece West Ham United'da görev yaptığı 1,5 sezonun ardından İngiltere'ye geri dönmüş oldu. West Brom'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "Kulüp, beni Premier Lig'e dönmek istedikleri konusunda ikna etti. Benden takıma liderlik etmemi istediler ve ben de bunu hiç düşünmeden kabul ettim." ifadelerini kullandı.

